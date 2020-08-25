25 августа 2020, 15:29
Дочь Дмитрия Пескова займется продажей одежды в центре Москвы
Фирма названа не только в честь Елизаветы Песковой, но и Александры Жулиной - дочери фигуристки Татьяны Навки, которая является супругой Дмитрия Пескова. Однако только Лиза Пескова выступает учредителем, владельцем, а также гендиректором компании
Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета, которая постоянно проживает во Франции, создала компанию по производству одежды.
По данным «МБХ медиа», компания «Лиза и Саша» зарегистрирована вмосковском бизнес-центре «Атмосфера». Стоимость аренды одного квадратного метра под офис в этом БЦ начинается от 25 тысяч рублей в год.
Фирма названа не только в честь Елизаветы Песковой, но и Александры Жулиной - дочери фигуристки Татьяны Навки, которая является супругой Дмитрия Пескова. Однако только Лиза Пескова выступает учредителем, владельцем, а также гендиректором компании.
Компания «Лиза и Саша» планирует заниматься не только производством, но и продажей одежды.
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