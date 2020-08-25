25 августа 2020, 15:02
Российская полиция потратит 52 млн рублей на покупку пяти бронированных автомобилей
Согласно опубликованным на портале госзакупок данным, каждый автомобиль обойдется силовому ведомству в 10,5 млн рублей. Закупка бронированных машин проводится «в рамках государственного оборонного заказа»
Министерство внутренних дел России планирует потратить 52,5 млн рублей на покупку пяти бронированных автомобилей AG-412 230.
Согласно опубликованным на портале госзакупок данным, каждый автомобиль обойдется силовому ведомству в 10,5 млн рублей. Закупка бронированных машин проводится «в рамках государственного оборонного заказа». Подрядчик должен будет поставить автомобили до конца марта 2021 года.
Автомобиль AG-412 230 был разработан российской компанией «АрморГрупп» на базе японского внедорожника Toyota Land Cruiser 200. В компании утверждают, что AG-412 230 на данный момент является самым защищенным гражданским автомобилем в мире, сообщает «МБХ медиа».