Россияне опубликовали петицию с требованием к президенту снизить цены на бензин
На портале Change.org появилась петиция с требованием к президенту Владимиру Путину снизить цены на бензин. Это необходимо для улучшения благосостояния российских граждан
На портале Change.org появилась петиция с требованием к президенту Владимиру Путину снизить цены на бензин. Это необходимо для улучшения благосостояния российских граждан.
Автор петиции отмечает, что Россия находится на втором после Саудовской Аравии месте среди крупнейших экспортеров нефти, однако стоимость бензина в нашей стране превышает тарифы других стран-экспортеров. Приводится сравнение российских цен с ценами Венесуэлы, Египта, Туркменистана и ОАЭ. При этом для сравнения автор петиции пользуется курсом доллара на 2015 год, сообщает «Росбалт».
В петиции также говорится о том, что Владимир Путин дважды давал поручение «разобраться» с ростом цен на топливо, но каждый раз стоимость бензина в стране только увеличивалась.
Между тем, высокая стоимость бензина приводит к росту цен на товары и услуги, а автомобиль становится для многих граждан несбыточной мечтой.