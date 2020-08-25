В Кремле заявили об отсутствии повода для возбуждения дела по факту отравления Навального
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии оснований для возбуждения уголовного дела по факту отравления Алексея Навального. Таким образом в Кремле отреагировали на заявление врачей берлинской клиники Charite
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии оснований для возбуждения уголовного дела по факту отравления Алексея Навального. Таким образом в Кремле отреагировали на заявление врачей берлинской клиники Charite об отравлении оппозиционного политика.
«Сама аналитика наших и немецких докторов абсолютно совпадает, но выводы разнятся. Мы не понимаем, на основании чего наши немецкие коллеги так спешат, употребляя слово «отравление». Эта версия была среди первых, которую рассматривали наши врачи. Может, у немцев были какие-то данные», - заявил Дмитрий Песков.
Представитель Кремля добавил, что факт пониженной холинэстеразы был установлен в первые часы омскими медиками, а атропин, который дают сейчас пациенту, начали вводить в первый час пребывания пациента в реанимации.
Дмитрий Песков заявил, что для возбуждения дела по факту случившегося с Алексеем Навальным «пока нет повода». Он также отметил, что в Кремле «не могут серьезно относиться к обвинениям [о причастности Путина к отравлению]», потому что «они не могут быть правдой».