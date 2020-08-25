Прокуратура начала проверку в отношении чиновника, который принимал участие в разгроме лагеря защитников Куштау
Прокуратура Башкирии начала проверку в отношении главы Ишимбайского района Азамата Абдрахманова, отставки которого требуют защитники шихана Куштау. Ранее сообщалось, что чиновник лично принимал участие в разгроме палаточного лагеря защитников шихана
Прокуратура Башкирии начала проверку в отношении главы Ишимбайского района Азамата Абдрахманова, отставки которого требуют защитники шихана Куштау. Ранее сообщалось, что чиновник лично принимал участие в разгроме палаточного лагеря защитников шихана.
Активисты сообщили порталу Znak.com, что информация о проведении проверки в отношении Азамата Абдрахманова появилась утром 25 августа, однако никого из них пока не вызывали для дачи показаний.
Напомним, что 15 и 16 августа между защитниками шихана Куштау и сотрудниками ЧОП Башкирской содовой компании, которым оказывали поддержку силовики, произошли столкновения. Палаточный протестный лагерь был разрушен, а десятки активистов задержаны. По словам очевидцев, в разгоне защитников шихана принимал участие глава Ишимбайского района Азамат Абдрахманов.
Активисты создали петицию с требованием уволить главу района, который «перешел все границы», однако глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что «не отдаст чиновника».