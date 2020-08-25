Семья Аркадия Ротенберга возглавила рейтинг богатейших семейных кланов России
Семья миллиардеров Аркадия и Бориса Ротенбергов возглавляла рейтинг самых богатых семей России по версии журнала Forbes. Совокупное состояние семьи эксперты оценили в 5,45 млрд долларов
Семья миллиардеров Аркадия и Бориса Ротенбергов возглавляла рейтинг самых богатых семей России по версии журнала Forbes. Совокупное состояние семьи эксперты оценили в 5,45 млрд долларов.
При оценке состояния семьи журнал учитывал капитал Аркадия Ротенберга, его младшего брата Бориса, а также сына и дочь Аркадия - Игоря и Лилию. За год состояние семьи увеличилось на 270 млн долларов. Росту благосостояния семьи поспособствовала сделка по продаже «Стройгазмонтажа» - основного подрядчика строительства Крымского моста.
68-летний Аркадий Ротенберг, которого называют другом президента Владимира Путина, является председателем правления Федерации хоккея России, генеральным директором фонда «СКД «Явара-Нева». Его 63-летний брат Борис Ротенберг является членом совета директоров СМП Банка.
Сын Аркадия Ротенберга Игорь является основным владельцем компании «Газпром бурение», совладельцем «РТ-Инвест Транспортные системы» (оператор системы «Платон»), совладельцем ТРЦ «Авиапарк» и «ТЭК-Мосэнерго». Его сестра Лилия Ротенберг владеет 33,3% в девелоперской компании TPS Real Estate. Эту долю ей передал Игорь Ротенберг за несколько дней до введения против него санкций США.
На втором месте в рейтинге богатейших семей России оказалась семья Андрея Гурьева - заместителя председателя совета директоров производителя удобрений «Фосагро». Капитал семьи оценивается в 5,1 млрд долларов.
Замыкает тройку лидеров рейтинга семья председателя советов директоров группы «Сафмар» и компании «Роснефть» Михаила Гуцериева. Состояние Михаила Гуцериева, его брата Саита-Салама Гуцериева и сына Саида оценивается в 3,2 млрд долларов.
В рейтинг также вошли семья первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева с капиталом в 2,8 млрд долларов, семья главы АФК «Система» Владимира Евтушенкова (2,3 млрд долларов), семья президента «Группы Альянс» Мусы Бажаева (1,9 млрд долларов), семья члена совета директоров Kafijat Мегдета Рахимкулова (1,8 млрд долларов), браться и совладельцы группы РЕСО Сергей и Николай Саркисовы (1,7 млрд долларов), семья основателей «Мираторга» Александра и Виктора Линников (1,3 млрд долларов).