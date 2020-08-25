25 августа 2020, 12:24
В Анапе эвакуируют туристов из-за пожаров в заповеднике Утриш
В мэрии города-курорта сообщили, что из-за пожара сейчас осуществляется вывоз туристов из региона с помощью плавсредств. На местности дежурят машины скорой помощи. Есть ли пострадавшие, пока не сообщается
Фото: ТВ Центр
В Анапе ввели режим чрезвычайного положения из-за пожаров, которые начались на территории государственного заповедника Утриш.
В мэрии города-курорта сообщили «Интерфаксу», что из-за пожара сейчас осуществляется вывоз туристов из региона с помощью плавсредств. На местности дежурят машины скорой помощи. Есть ли пострадавшие, пока не сообщается.
В Министерстве чрезвычайных ситуаций сообщили, что площадь активного горения составляет около 30 гектаров.
К настоящему времени на малом Утрише уже было эвакуировано 350 человек.