В интернете продают билеты на суд по делу Михаила Ефремова за полмиллиона рублей
На сайте Avitoв в продаже появились билеты на судебное заседание по делу актера Михаила Ефремова, которого обвиняют в совершении «пьяного» ДТП, повлекшего смерть человека. Билеты в Пресненский райсуд Москвы «в первый ряд» продаются по 500 тысяч рублей
На сайте Avitoв в продаже появились билеты на судебное заседание по делу актера Михаила Ефремова, которого обвиняют в совершении «пьяного» ДТП, повлекшего смерть человека. Билеты в Пресненский райсуд Москвы «в первый ряд» продаются по 500 тысяч рублей.
Объявление о продаже билетов на судебное заседание опубликовала некая Изабелла, сообщают «Известия».
В Пресненском райсуде Москвы сведения о продаже билетов на заседание по делу Ефремова пока не прокомментировали.
Напомним, резонансная авария с участием Михаила Ефремова произошла вечером 8 июня 2020 года. Актер на своем внедорожнике выехал на красный сигнал светофора и столкнулся с легковым фургоном. Водитель фургона скончался, а Ефремов не пострадал. При этом известный актер находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.