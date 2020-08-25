Росгвардия поблагодарила арестованного «омбудсмена полиции» за сотрудничество
Департамент по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества Росгвардии выразил благодарность основателю проекта «Омбудсмен полиции» Владимиру Воронцову
Департамент по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества Росгвардии выразил благодарность основателю проекта «Омбудсмен полиции» Владимиру Воронцову. Напомним, что правозащитник с мая 2020 года находится в СИЗО. Против него возбуждено 14 уголовных дел.
По данным агентства ТАСС, Владимир Воронцов направил в Росгвардию запрос с просьбой дать ему характеристику, а ведомство в ответ написало, что выражает «омбудсмену полиции» признательность за сотрудничество, которое «позволило доводить до сведения общества объективную информацию о деятельности ведомства».
Официальный представитель ведомства Валерий Грибакин в беседе с РБК подчеркнул, что в ответе создателю проекта не говорилось о характеристике и о благодарности, «а была обозначена «признательность за конструктивное взаимодействие», которое осуществлялось в более ранний период до задержания и заключения под стражу гражданина В. А. Воронцова».
Напомним, что против Владимира Воронцова возбуждены уголовные дела по статьям о вымогательстве, об изготовлении и распространении порнографии, о клевете и оскорблении представителей власти. «Омбудсмен полиции» своей вины не признает и считает уголовное преследование местью МВД России за свою правозащитную деятельность.