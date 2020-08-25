Родителям несовершеннолетних участников движения АУЕ грозят штрафы до 700 тысяч рублей
Россиянам, чьи дети пропагандируют криминальное движение АУЕ (признано экстремистским и запрещено в России – ред.), грозит штраф в размере до 700 тысяч рублей
Россиянам, чьи дети пропагандируют криминальное движение АУЕ (признано экстремистским и запрещено в России – ред.), грозит штраф в размере до 700 тысяч рублей.
Глава аппарата Ассоциации юристов России Станислав Александров сообщил РИА Новости, что либо родители будут нести ответственность за своих несовершеннолетних детей в виде уплаты крупного штрафа, либо к несовершеннолетним пропагандистам АУЕ будут применяться воспитательные меры.
Уголовно наказуемыми могут считаться и призывы вступить в организацию, а также непосредственное участие несовершеннолетнего в таком движении.
Напомним, что в середине августа Верховный суд России по ходатайству Генпрокуратуры признал организацию «Арестантское уголовное единство» экстремистской. Деятельность этой организации официально запрещена на территории России.