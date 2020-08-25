25 августа 2020, 10:59
В России выявили еще 4 696 заразившихся коронавирусной инфекцией
В России за последние сутки выявили еще 4 696 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на официальном портале оперативного штаба по контролю за распространением COVID-19
В России за последние сутки выявили еще 4 696 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на официальном портале оперативного штаба по контролю за распространением COVID-19.
С начала пандемии было зарегистрировано 966 189 случаев заражения новой инфекцией. Из них 779 747 человек выздоровели и 16 568 человек скончались в результате осложнений. За сутки было зарегистрировано 120 летальных случаев.
В Москве за сутки выявили 681 случай заражения, в Московской области – 143, в Санкт-Петербурге – 179, в Нижегородской области – 122, в Свердловской области – 116, в Ханты-Мансийском АО – 69, в Иркутской области – 87, в Красноярском крае - 113 , в Ростовской области – 130.