25 августа 2020, 10:54
Черногория, Албания, Грузия и Украина присоединились к антироссийским санкциям ЕС из-за Крыма
В официальном заявлении Евросовета говорится, что перечисленные страны скорректируют свою политику с учетом одобрения санкций против России. «Европейский союз принимает во внимание этот шаг и приветствует его», - отмечается в заявлении
Власти Черногории, Албании, Исландии, Норвегии, Украины и Грузии присоединились к антироссийским санкциям Евросоюза по Крыму.
В официальном заявлении Евросовета говорится, что перечисленные страны скорректируют свою политику с учетом одобрения санкций против России.
«Европейский союз принимает во внимание этот шаг и приветствует его», - отмечается в заявлении.
В июне страны Евросоюза приняли решение продлить санкции, введенные в отношении России после присоединения Крыма, до 23 июня 2021 года. Эти санкции включают запрет на импорт товаров из Крыма или Севастополя, а также инвестиции в туристическую инфраструктуру острова. Для жителей полуострова также запрещен въезд в страны Шенгенской зоны.