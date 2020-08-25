Врио главы Камчатки запретил строить «винный кабинет» в здании правительства
Врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов отказался от строительства винного кабинета в здании регионального правительства. Сэкономленные на этом средства будут потрачены на празднование юбилея Петропавловска-Камчатского
Врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов отказался от строительства винного кабинета в здании регионального правительства. Сэкономленные на этом средства будут потрачены на празднование юбилея Петропавловска-Камчатского.
Глава региона сообщил, что дал подчиненным соответствующее поручение и смета на ремонт и обустройства помещения будет пересмотрена. «Там были непонятные для меня элементы, например, был запланирован винный кабинет. Это полнейшее безобразие», - заявил Владимир Солодов.
Также врио губернатора отказался от аренды за счет регионального бюджета нескольких помещений и офисов в Москве и Владивостоке для правительства Камчатки. В результате, по его словам, были сэкономлены «серьезные средства».
Г-н Солодов призвал местных чиновников «бережно» относиться к бюджету и направлять государственные деньги на помощь жителям, решение социальных проблем и проведение мероприятий для граждан.