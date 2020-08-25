Счетная палата выявила многочисленные ошибки в начислении пенсий россиянам
Счетная палата выявила ошибки в системе начисления пенсий гражданам в Пенсионном фонде России. Об этом говорится в отчете о результатах проверки ПФР в 2017-2019 гг.
Счетная палата выявила ошибки в системе начисления пенсий гражданам в Пенсионном фонде России. Об этом говорится в отчете о результатах проверки ПФР в 2017-2019 гг.
В отчете аудиторов говорится, что основной проблемой является открытие на одного и того же человека двух и более счетов, а также присвоение одного СНИЛС нескольким гражданам. Если же у человека было два и более счета на момент назначения пенсии, то ее размер мог определяться только на основании одного из них, что приводило к сокращению размера пенсии.
К занижению размера пенсии также может привести смена фамилии, что в большинстве случаев касается сменивших при замужестве фамилию женщин. такое происходит, когда ПФР не указывает на лицевых счетах граждан сведения о фамилии при рождении.
Счетная палата выборочно проверила 45 «пенсионных дел», в отношении которых проводилось объединение счетов, и в половине из них выявил нарушения. Из-за ошибок российским пенсионерам не доплатили 2,2 млн рублей.