Гонконгские ученые впервые генетически доказали возможность повторного заражения COVID-19
Специалисты генетически подтвердили случай повторного заражения у 33-летнего мужчины спустя четыре с половиной месяца после первого заражения
Ученые из Гонконгского университета доказали возможность повторного заражения коронавирусной инфекцией. Специалисты генетически подтвердили случай повторного заражения у 33-летнего мужчины спустя четыре с половиной месяца после первого заражения, сообщает The New York Times.
Ученые отметили, что в первый раз пациент перенес COVID-19 в легкой форме, а после повторного заражения у него отсутствовали какие-либо симптомы.
Повторная инфекция вызвана новым вирусом, обнаруженным после возвращения пациента из Испании. Секвенирование генома вируса показало, что второй штамм коронавируса немного, но достоверно отличается от первого и совпадает с тем, что наблюдался в Европе в июле-августе.
Ранее в разных странах фиксировались случаи повторного заражения коронавирусом, однако эти факты не были подтверждены исследованиями.