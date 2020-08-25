25 августа 2020, 07:47
Власти Кипра разрешат въезд в страну некоторым категориям россиян
Власти Кипра с 28 августа разрешат въезд в страну некоторым категориям российских граждан. Так, остров смогут посетить граждане РФ, которые постоянно проживают в республике, их родственники, дипломаты и обладатели вида на жительство
Власти Кипра с 28 августа разрешат въезд в страну некоторым категориям российских граждан. Так, остров смогут посетить граждане РФ, которые постоянно проживают в республике, их родственники, дипломаты и обладатели вида на жительство или специального разрешения на въезд от властей, сообщает РБК.
Приезжие должны будут сдать тест на коронавирус (или предоставить справку о его отсутствии) и уйти на двухнедельный карантин, сообщили в Минздраве Кипра. Перед окончанием карантина им вновь потребуется сдать тест на COVID-19 за свой счет.
Напомним, что с 1 августа россиянам разрешили въезд власти Турции, Великобритании и Танзании. С 7 августа россиян стала принимать Черногория, а с 15 августа возобновились полеты в Швейцарию.