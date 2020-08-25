В Госдуме предложили на месяц перенести начало учебного года в школах
Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов направил главе Минпросвещения России Сергею Кравцову предложение о переносе начала учебного года на 1 октября. Ранее в ведомстве заявили, что учебный год начнется 1 сентября и в очном режиме
Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов направил главе Минпросвещения России Сергею Кравцову предложение о переносе начала учебного года на 1 октября. Ранее в ведомстве заявили, что учебный год начнется 1 сентября и в очном режиме.
Василий Власов предлагает на месяц перенести начало учебного года в учреждениях дошкольного, начального, основного и среднего специального образования в связи с ежедневной регистрацией около 5 тысяч новых случаев заражений коронавирусом. Перенос занятий в очном режиме позволит отложить резкий рост числа социальных контактов и предотвратит возможность второй волны.
Кроме того, у родителей и их детей появится больше времени для сдачи тестов на COVID-19, чтобы не создавать высокой нагрузки на медицинскую инфраструктуру.
По данным Минпросвещения, российские школы и вузы начнут работу 1 сентября в привычном очном формате. Учителей обяжут находиться в защитных масках, а школьники будут использовать средства индивидуальной защиты по желанию родителей.