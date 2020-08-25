Центробанк России в ближайший год может отозвать лицензии у 36 банков
Согласно предварительным оценкам, в ближайшие 12 месяцев дефолт могут допустить 36 банков – это 9,3% действующих организаций банков. Какие именно банки рискуют в ближайший год остаться без лицензий, не уточняется
Аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА» прогнозируют уход с рынка нескольких десятков российских банков. По мнению специалистов, после пандемии коронавируса в четвертом квартале 2020 года и начале 2021 Центробанк РФ ускорит темпы отзыва лицензий у кредитно-финансовых организаций.
Согласно предварительным оценкам, в ближайшие 12 месяцев дефолт могут допустить 36 банков – это 9,3% действующих организаций банков, сообщает РБК. Какие именно банки рискуют в ближайший год остаться без лицензий, не уточняется.
С начала 2020 года ЦБ РФ отозвал лицензии на осуществление банковской деятельности у четырех кредитно-финансовых организаций. Во время действия ограничительных мер в связи с коронавирусом регулятор приостановил выездные проверки банков и не применял к ним крайние меры воздействия.
В июле ЦБ возобновил надзорную активность, после чего были отозваны лицензии у трех банков. Еще четыре организации решили уйти с рынка по собственному решению.