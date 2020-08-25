25 августа 2020, 03:11
Глава республики Тува Шолбан Кара-оол второй раз заразился коронавирусом
Глава республики Тува Шолбан Кара-оол повторно заразился коронавирусом. Первый раз он заразился COVID-19 в конце мая, а 4 июня его выписали из больницы. По данным на 24 августа, в Туве с начала пандемии коронавируса было зарегистрировано 6 658 случаев заражения
Глава республики Тува Шолбан Кара-оол повторно заразился коронавирусом. Первый раз он заразился COVID-19 в конце мая, а 4 июня его выписали из больницы.
«Я опять здесь, в инфекционной больнице. Опять COVID-19. Во второй раз заболел. Возможно, нагрузки не дали сформироваться антителам, иммунитету после первого заражения», - написал губернатор в соцсети «ВКонтакте» о своем повторном заражении.
Глава Тувы также пожаловался на очень сильные головные боли.
По данным на утро 24 августа, в Туве с начала пандемии коронавируса было зарегистрировано 6 658 случаев заражения, 60 человек скончались. За последние сутки в регионе выявили 24 заболевших.