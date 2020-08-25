В Санкт-Петербурге школьные линейки 1 сентября пройдут только для первоклассников и выпускников
Мэрия Санкт-Петербурга опубликовала новые рекомендации по борьбе с коронавирусной инфекцией. В этом постановлении разъясняется порядок проведения торжественных линей к городских школах 1 сентября
Фото: 71dzr.nnovschool.ru
Мэрия Санкт-Петербурга опубликовала новые рекомендации по борьбе с коронавирусной инфекцией. В этом постановлении разъясняется порядок проведения торжественных линей к городских школах 1 сентября.
Так, по решению властей, линейки в День знаний пройдут под открытым небом и только для учащихся 1 и 11 классов. Родители школьников должны будут находиться в защитных масках.
Одновременно с этим Смольный отменяет запрет на проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий в образовательных учреждениях. С 14 сентября разрешается возобновить дополнительные общеобразовательные программы.
Все остальные карантинные ограничения продлены до 20 сентября.