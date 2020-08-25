25 августа 2020, 02:12
На Берлинском фестивале мужские и женские номинации заменят «гендерно-нейтральными»
Организаторы кинофестиваля сообщили, что актеров больше не будут награждать за лучшие мужские и женские роли. Вместо традиционных номинаций появится общая награда за лучшую роль первого плана
Организаторы Берлинского кинофестиваля сообщили, что с 2021 года актеров больше не будут награждать за лучшие мужские и женские роли. Вместо традиционных номинаций появится общая награда за лучшую роль первого плана, сообщает издание IndieWire со ссылкой на руководителей кинофестиваля Карло Шатриан и Мариэтт Риссенбек.
Призеров со следующего года будут награждать «За лучшую актерскую роль в главной роли» и «За лучшую актерскую игру в роли второго плана».
«Мы считаем, что отсутствие разделения наград в актерской сфере по признаку пола является сигналом к более гендерно-чувствительной осведомленности в киноиндустрии», - говорится в совместном заявлении руководителей Берлинского кинофестиваля.