25 августа 2020, 01:01
Для российских силовиков создали огнестрельный щит для разгона протестных акций
Научно-исследовательский институт прикладной химии, который входит в государственную корпорацию «Ростех», представил на форуме «Армия 2020» специальный огнестрельный щит для подавления протестных акций
Научно-исследовательский институт прикладной химии, который входит в государственную корпорацию «Ростех», представил на форуме «Армия 2020» специальный огнестрельный щит для подавления протестных акций.
Это полицейский щит для разгона митингов, в который встроено приспособление для стрельбы по демонстрантам резиновыми пулями, светошумовыми петардами или перцовыми зарядами. Само оружие оснащено лазерным прицелом.
«Русская служба ВВС» отмечает, что в рекламной брошюре изображены вооруженные силовики, которые разгоняют митингующих с плакатами и палками в руках.