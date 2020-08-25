25 августа 2020, 00:34
Власти США пообещали наказать виновных в отравлении Алексея Навального
Власти США пообещали наказать виновных в отравлении российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом заявил посол этой страны в России Джон Салливан после того, как немецкие врачи подтвердили версию об отравлении политика
Фото: РБК
Власти США пообещали наказать виновных в отравлении российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом заявил посол этой страны в России Джон Салливан после того, как немецкие врачи подтвердили версию об отравлении политика.
«Если подтвердится, что Алексей Навальный действительно был отравлен, это будет важнейший момент для России. Российский народ заслуживает, чтобы все, кто имеет отношение к этому делу, понесли наказание», - заявил посол, слова которого приводит «Интерфакс».
Г-н Салливан отметил, что произошедшее с Навальным это «серьезный вопрос для США», поскольку в российские власти «продолжают ограничивать фундаментальные принципы демократического общества».