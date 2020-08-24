Немецкие врачи подтвердили версию об отравлении Алексея Навального
В официальном заявлении клиники говорится, что результаты проведенных клинических исследований указывают на отравление оппозиционера веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное вещество пока установить не удалось
Врачи клиники «Шарите» в Берлине, куда в тяжелом состоянии был доставлен политик Алексей Навальный, подтвердили первоначальную версию об отравлении. В официальном заявлении клиники говорится, что результаты проведенных клинических исследований указывают на отравление оппозиционера веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное вещество пока установить не удалось.
Сейчас Алексей Навальный находится в искусственной коме, а его состояние оценивается как «серьезное». Одновременно с этим немецкие врачи говорят, что острой угрозы для его жизни нет. При этом последствия отравления неясны, они могут быть долгосрочными, особенно в области нервной системы.
К ингибиторам холинэстеразы относятся в том числе нервно-паралитические газы, в частности, фосфорорганические отравляющие вещества класса «Новичок». Напомним, что этим ядом в 2018 году в британском Солсбери были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Власти Великобритании обвинили в отравлении Скрипалей российские спецслужбы.
Напомним, что главный врач омской больницы скорой помощи №1, куда был доставлен Алексей Навальный, опроверг версию сторонников политика об отравлении. Александр Мураховский утверждал, что причиной комы оппозиционера стало нарушение обмена веществ. При этом главврач почти двое суток не давал жене и брату Навального разрешения на его транспортировку в Германию. Соратники политика заявили, что врачи запрещают перевозку под давлением властей, которые хотят скрыть следы отравления.
В свою очередь пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш написала в Twitter, что официальное заявление немецких врачей должно стать веским основанием для возбуждения уголовное дела по факту покушения на жизнь политика. Она отметила, что соответствующее заявление было подано в Следственный комитет России сразу после госпитализации Навального в омскую больницу, однако со стороны следователей никаких действий не последовало.