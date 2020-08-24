«Партия роста» предложила тратить средства со штрафов на покупку защитных масок для граждан
«Партия роста» бизнес-омбудсмена Бориса Титова обратилась к мэрии Москвы с предложением направить денежные средства, полученные от взимания штрафов за нарушение санитарных норм в городе, на закупку медицинских масок и перчаток
«Партия роста» бизнес-омбудсмена Бориса Титова обратилась к мэрии Москвы с предложением направить денежные средства, полученные от взимания штрафов за нарушение санитарных норм в городе, на закупку медицинских масок и перчаток, которые можно было бы бесплатно раздавать гражданам.
В партии также обратили внимание на «рост карательных санкций», хотя в столице был отменен режим самоизоляции и все ограничения, кроме запрета на проведение массовых мероприятий и масочного режима. Соратники Бориса Титова подсчитали, что более 6 тысяч торговых предприятий Москвы были оштрафованы на общую сумму более 300 млн рублей за отсутствие масок и перчаток у сотрудников и покупателей.
Более того, ежедневно из-за несоблюдения санитарных правил в период пандемии коронавируса штрафы получают до 70 столичных предприятий, а также около 100–200 посетителей магазинов и тысячи пассажиров общественного транспорта. «Только за одну неделю в августе за появление в общественном транспорте Москвы без средств защиты было оштрафовано более 5 тысяч человек, общая сумма штрафов составила около 27 млн рублей», - говорится в обращении «»Партии роста—.
Авторы обращения отмечают, что приоритетом подобной кампании для властей должно быть не «невыполнение планов по штрафам», а здоровье граждан.