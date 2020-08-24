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24 августа 2020, 16:10

Контракт на организацию банкета по случаю Дня Победы получила компания «повара Путина»

Связанная с прокремлевским бизнесменом Евгением Пригожиным компания «МСК» получила госконтракт на обслуживание протокольных мероприятий в рамках празднования 75-летия победы в Великой Отечественной войне

Контракт на организацию банкета по случаю Дня Победы получила компания «повара Путина»
Фото: vladimir-pelevin.blogspot.com

Связанная с прокремлевским бизнесменом Евгением Пригожиным компания «МСК» получила госконтракт на обслуживание протокольных мероприятий в рамках празднования 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

По данным «МБХ медиа», госконтракт с фирмой «повара Путина» был заключен задним числом – 19 августа. При этом праздничные мероприятия и банкеты состоялись в конце июня.

По условиям контракта, «МСК» организовывала торжественный прием в рамках мероприятий, связанных с празднованием Дня Победы. Подрядчик должен был «осуществить приготовление блюд высокого качества». Стоимость госконтракта составила 4 млн рублей.

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