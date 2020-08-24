Спецслужбы задержали создателей нового военно-транспортного самолета для Минобороны РФ
Расследование данного дела поручено управлению «П» Службы экономической безопасности ФСБ России, которое занимается контрразведывательным обеспечением борьбы с коррупцией в промышленной сфере
Сотрудники ФСБ России задержали создателей нового отечественного тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А по обвинению в махинациях.
Baza сообщает, что директор центра проектно-конструкторских технологий Московского авиационного института Вячеслав Хван подозревается в особо крупном мошенничестве. Аналогичную статью инкриминируют сотруднику финансовой службы вуза по фамилии Титов и бывшему заместителю гендиректора группы компаний «Ил» по фамилии Новожилов, сообщает «Лента.ру».
Расследование данного дела поручено управлению «П» Службы экономической безопасности ФСБ России, которое занимается контрразведывательным обеспечением борьбы с коррупцией в промышленной сфере.
Транспортный самолет Ил-76МД-90А разрабатывался для Министерства обороны России. Объединенная авиастроительная корпорация привлекла к его созданию «Ил» и МАИ. По версии следствия, в реальности работа по созданию новейшего Ил-76 не велась, а ответственные лица подписывали фиктивные акты о выполнении работ и незаконно выводили денежные средства. Ущерб от хищений оценивается в 18 млн рублей.