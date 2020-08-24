В Москве 25 августа может быть полностью прекращено движение троллейбусов
Троллейбусное движение в Москве может быть полностью остановлено в ночь с 24 на 25 августа, сообщает официальный паблик VK «Москвичи за троллейбус. Также активисты сообщают о массовом демонтаже троллейбусной сети в разных концах города
Троллейбусное движение в Москве может быть полностью остановлено в ночь с 24 на 25 августа, сообщает официальный паблик VK «Москвичи за троллейбус» (МЗТ). Также активисты сообщают о массовом демонтаже троллейбусной сети в разных концах города.
Как пояснили «ОГ» в МЗТ, по состоянию на понедельник 24 августа, в столице функционирует лишь 6 маршрутов. В воскресенье планировали закрыть маршруты троллейбусов №№ 59,60,64, а в понедельник - №№4, 28 и 72.
Мэрия всеми силами пытается скрыть дату окончания троллейбусного движения в городе, чтобы не создавать негативный фон для Сергея Собянина, убеждены защитники троллейбуса.
«По многим свидетельствам (в том числе водителей троллейбусов 28 и 62 (М4) маршрутов, 24 августа 2020 года станет последним днём работы Московского Троллейбуса, служившего верой и правдой 87 лет. Обращаем ваше внимание, что эта информация официально не подтверждена и по факту закрытие Московского троллейбуса может быть перенесено. Департамент транспорта держит факт закрытия Московского троллейбуса в строжайшей тайне».
сайте Мосгортранса на данный момент информации о замене оставшихся троллейбусных маршрутов на автобусы нет, в разделе «Расписания» так же нет изменений. В то же время не исключено, что информация об отмене троллейбусного движения будет размещена поздно вечером и даже в районе 23-часов — полночи. Такое было неоднократно, утверждают транспортные блогеры.
Вместе с тем, как свидетельствуют многочисленные фотографии на сайте «Москвичи за троллейбус», в городе начался активный демонтаж троллейбусных линий. Контактную сеть срезали на Ваганьковском путепроводе, улице Заморенова, Садовом кольце (уцелевшие после реконструкции по программе «Моя улица» участки), улице Красная Пресня, полностью демонтирован новый троллейбусный разворотный круг с у станции метро «Краснопресненская». «Освободили» от проводов территорию Филевского автобусно-троллейбусного парка, Велозаводскую улицу, 1-ую улицу Машиностроения, сообщается также о срезке сети на троллейбусной трассе 11-го троллейбуса в районе Загорье, Суворовской площади и по многим другим адресам. По неподтвержденной информации, дано указание убрать все троллейбусные провода в пределах Третьего транспортного кольца (ТТК) к 1-ому сентября.
Напомним, что в соответствии с пунктом 1.2.1 Протокола совещания столичного Департамента транспорта №61-07-759/9 от 16 сентября 2019 года (копия документа размещена на сайте МЗТ), «в срок до сентября 2020 года вся контактная сеть троллейбуса должна быть демонтирована».