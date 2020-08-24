Власти Германии назвали версию об отравлении Алексея Навального «отчасти вероятной»
Власти Германии назвали «отчасти вероятным» факт отравления оппозиционера Алексея Навального. Представитель правительства Штеффен Зайберт в беседе с агентством Reuters заявил, что политику нужно предоставить личную защиту
Власти Германии назвали «отчасти вероятным» факт отравления оппозиционера Алексея Навального. Представитель правительства Штеффен Зайберт в беседе с агентством Reuters заявил, что политику нужно предоставить личную защиту.
В свою очередь глава МИД Германии Хайко Маас сообщил, что для подтверждения или опровержения версии об отравлении Навального властям необходимо получить больше информации о произошедшем.
«В деле Навального отсутствуют многие факты: медицинские, и вероятно, криминологические. Мы должны дождаться их», - отметил чиновник.
Накануне основатель фонда Cinema for Peace Яка Бизиль, организовавший перелет Алексея навального в Берлин, заявил, что российского оппозиционера все же пытались отравить. Он также предположил, что политик «будет выведен из строя» на несколько месяцев.