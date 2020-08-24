В автопарке московской Госавтоинспекции появился дорогостоящий внедорожник BMW X7
Служебный BMW X7 с надписью ДПС и московскими номерами был замечен на съезде с Варшавского шоссе на внутреннюю сторону МКАД. В ГИБДД пока не прокомментировали данную информацию
В автопарке московского управления ГИБДД появился внедорожник BMW X7 в М-пакете со спецсигналами и надписью ДПС на пятой двери. Портал Autonews.ru отмечает, что это может быть самый дорогостоящий автомобиль в распоряжении столичной Госавтоинспекции. Его стоимость оценивается в 7-10 млн рублей.
Служебный BMW X7 с надписью ДПС и московскими номерами был замечен на съезде с Варшавского шоссе на внутреннюю сторону МКАД. В ГИБДД пока не прокомментировали данную информацию.
Ранее сообщалось, что в начале текущего года УГБДД по Москве получило несколько седанов BMW 530d M Sport (стоимость около 5 млн рублей). В мэрии столицы тогда заявили, что эти автомобили предназначены для пресечения наиболее грубых нарушений – в первую очередь значительного превышения скорости.
«Теперь останавливать нарушителей станет проще. Сотрудники ДПС пройдут специальную подготовку для управления этим скоростным автомобилем», - заявили в мэрии.
«Дай бог, чтобы таких погонь было меньше, но мы не исключаем такие ситуации, поэтому полиция должна быть технически обеспечена», - добавил мэр Сергей Собянин.