24 августа 2020, 13:35
Депутат от ЛДПР предложил властям выдавать россиянам по 10 тысяч рублей на сборы детей в школу
Партия ЛДПР предложила ввести ежегодные выплаты на подготовку детей к школе. Соответствующий законопроект подготовили депутат Ярослав Нилов, а также сенаторы Сергей Леонов и Иван Абрамов
Фото: murmansk.kp.ru
Партия ЛДПР предложила ввести ежегодные выплаты в размере 10 тысяч рублей на подготовку детей к школе. Соответствующий законопроект подготовили депутат Ярослав Нилов, а также сенаторы Сергей Леонов и Иван Абрамов.
Ярослав Нилов сообщил, что цель данного законопроекта состоит в оказании финансовой поддержки семьям, которым предстоит собрать детей в школу. «С каждым годом "школьный набор" становится все дороже, а сейчас из-за последствий пандемии коронавируса многие или вообще лишились работы, или серьезно потеряли в заработке», - отметил депутат.
Парламентарий подсчитал, что в текущем году «школьный набор» первоклассника в среднем обойдется родителям в 20 тысяч рублей.