Глава Башкирии направил в Минприроды запрос на признание шихана Куштау особо охраняемой природной зоной
Радий Хабиров направил обращение в Министерство природы России с просьбой согласовать создание особо охраняемой природной зоны на территории шихана Куштау, который ранее был отдан под разработку Башкирской содовой компании
Глава республики Башкирия Радий Хабиров направил обращение в Министерство природы России с просьбой согласовать создание особо охраняемой природной зоны на территории шихана Куштау, который ранее был отдан под разработку Башкирской содовой компании (БСК).
В обращении губернатора отмечается, что шихан (гора-одиночка) Куштау является памятником природы регионального значения, как и шиханы Тратау и Юрактау.
В Минприроды отметили, что ведомство неоднократно обращалось к главе Башкирии с предложением создать на Куштау особо охраняемую природную территорию, однако до массовых протестов данная инициатива не находила одобрения.
Напомним, что в начале августа жители Башкирии разбили около Куштау протестный палаточный лагерь, чтобы помешать БСК начать вырубку леса на шихане для последующей добычи известняка. Лагерь разгромили сотрудники ЧОПа и бойцы Росгвардии, задержав около 80 человек. 16 августа Радий Хабиров объявил о приостановке работ по добыче известняка на Куштау.