Дептранс Москвы отчитался об отмене 32 тысяч штрафов за оформление цифровых пропусков с ошибками
Глава Департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов сообщил, что ведомство уже отменило 32 тысяч штрафов водителям за ошибки при оформлении цифровых пропусков
Московские власти простили автомобилистам 32 тысячи штрафов за ошибки при оформлении цифровых пропусков в период пандемии коронавируса.
Глава Департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов сообщил РИА Новости, что ведомство уже отменило 32 тысяч штрафов водителям за ошибки при оформлении цифровых пропусков. Вице-мэр заверил, что департамент рассматривает все обращения граждан на несправедливые штрафы в индивидуальном порядке.
Г-н Ликсутов также отверг обвинения в том, что у столичных властей изначально был план «собрать как можно больше штрафов» с граждан под предлогом борьбы с коронавирусом.