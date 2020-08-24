«Проект» сообщил о масштабной борьбе против Алексея Навального с участием чиновников, силовиков и журналистов
После госпитализации Алексея Навального в тяжелом состоянии из-за предполагаемого отравления издание «Проект» опубликовало материал о том, что российские власти организовали масштабную слежку за оппозиционером
После госпитализации Алексея Навального в тяжелом состоянии из-за предполагаемого отравления издание «Проект» опубликовало материал о том, что российские власти организовали масштабную слежку за оппозиционером и кампанию по его дискредитации.
По данным издания, в этой системе задействованы Кремль, ФСБ, МВД, губернаторы, телевидение и их многочисленные теневые подрядчики. Вся эта система обходится в огромные суммы денег, большая часть которых тратится «всерую».
«Проект» со ссылкой на свои источники сообщает, что слежкой за Навальным регулярно занимаются ФСБ и МВД , критикой его деятельности на телевидении занимаются чиновники и журналисты, подчиненные первому замглавы администрации президента Алексею Громову, а публикацию негативных сведений об оппозиционере в других СМИ и социальных сетях доверили чиновникам, подчиненным замглавы администрации президента Сергею Кириенко, и структурам «повара Путина» Евгения Пригожина.
Информацию о слежке подтверждает и недавний материал «Московского комсомольца», в котором прямо говорится о наблюдении за Алексеем Навальным во время его рабочей поездки в Томск. В статье подробно описываются все передвижения оппозиционера и сопровождавших его людей до того, как он был госпитализирован в тяжелом состоянии в омскую больницу скорой помощи №1.
Издание также сообщает, что высокопоставленные сотрудники администрации президента получали результаты анализов Навального, хотя у родственников такой информации не было.
«Один из чиновников даже поделился данными обследований, которых еще не было в СМИ, с корреспондентом „Проекта“. И пояснил: они показывают, что у Навального „точно нет отравления“», - сообщается в статье.
Напомним, что пока Алексей Навальный находился в омской больнице, его пресс-секретарь Кира Ярмыш опубликовала фотографию из кабинета главврача Александра Мураховского, на которой изображены трое мужчин в штатском. Соратники политика сообщили, что в кабинете главврача постоянно находились сотрудники спецслужб, а после «консультаций» с ними Мураховский отверг версию об отравлении Навального и объяснил его кому «нарушением обмена веществ».
Позже сам Мураховский на брифинге заявил, что «не может сказать, кто был в его кабинете». «У меня были люди многие в кабинете. Как уже сказали, человек, пациент, политический. Я не могу сказать, что они там что-то делали. Просто поинтересовались и все», - отметил главврач.