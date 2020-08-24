Вернувшиеся из Турции российские туристы сообщили о визитах к ним полицейских
Портал TourDom.ru со ссылкой на туристов сообщает, что сотрудники полиции звонят им и приходят домой. Силовики интересуются, откуда путешественники прилетели и сдали ли они тесты на коронавирус в течение трех дней после возвращения
Российские туристы, которые провели отпуск в Турции, рассказали о визитах к ним сотрудников полиции после возвращения домой.
Портал TourDom.ru со ссылкой на туристов сообщает, что сотрудники полиции звонят им и приходят домой. Силовики интересуются, откуда путешественники прилетели и сдали ли они тесты на коронавирус в течение трех дней после возвращения.
Визит полицейских к туристам связан с требованиями Роспотребнадзора, которые строго регламентируют порядок возвращения туристов на родину после поездки за границу. Туристы должны сдать тест на COVID-19, загрузить результаты тестирования на сайт госуслуг и заполнить специальную форму.
В случае неисполнения требований Роспотребнадзора граждан будут привлекать по статье «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» (штраф в размере от 15 до 40 тысяч рублей).