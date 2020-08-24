Власти Москвы прописали в госконтракте на установку камер возможность публикации этих данных в открытом доступе
Власти Москвы объявили госконтракт на установку камер наружного наблюдения, в условиях которого прописана возможность транслировать снятое видео в интернете
Власти Москвы объявили госконтракт на установку камер наружного наблюдения, в условиях которого прописана возможность транслировать снятое видео в интернете. Также согласно этому контракту, мэрия может предоставлять доступ к данной информации заинтересованным лицам или организациям на платной основе.
Департамент информационных технологий (ДИТ) объявил госконтракт на установку 4 тысяч камер в больницах. Тендер выиграла Московская телекоммуникационная корпорация. По условиям контракта, подрядчик установит камеры на территории 539 больниц, а затем организует передачу видео в единый центр хранения и обработки данных (ЕЦХД).
«КоммерсантЪ» отмечает, что контракт предполагает «предоставление доступа к информации пользователям ЕЦХД, в том числе на возмездной основе», а также «трансляция информации в открытом доступе» в интернете.
Аналогичные условия прописаны в девяти других контрактах ДИТ на передачу видеозаписей как минимум с 25 тысяч городских камер.
В департаменте информационных технологий заявили, что такие формулировки являются «стандартными и используются во всех контрактах на подобные услуги». В ведомстве заверили, что не собираются предоставлять на возмездной основе доступ к видео с камер.
В свою очередь глава юридической практики «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян считает, что такие формулировки могут поставить под угрозу безопасность персональных данных жителей Москвы. Напомним, что по российскому закону запрещается передача персональных данных граждан без их согласия.