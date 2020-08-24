24 августа 2020, 10:58
Власти Австрии выслали российского дипломата. Его подозревают в промышленном шпионаже
Власти Австрии приняли решение выслать российского дипломата. В Министерстве иностранных дел страны заявили, что его работа «противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях»
Власти Австрии приняли решение выслать российского дипломата. В Министерстве иностранных дел страны заявили, что его работа «противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях», сообщает ТАСС.
Австрийские СМИ сообщают, что российского дипломата подозревают в осуществлении промышленного шпионажа при участии местного жителя.
Напомним, что 19 августа российского дипломата выслала Норвегия. Такое решение было принято после ареста гражданина страны, который неоднократного встречался с представителем российских спецслужб и шпионил для Москвы.
Ранее также были высланы сотрудники российского посольства в Чехии из-за скандала с попыткой отравить местных чиновников, ответственных за демонтаж памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге.