Главврач омской больницы рассказал о спасении жизни Алексея Навального
Главный врач омской больницы скорой медицинской помощи №1 Александр Мураховский в ходе пресс-конференции заявил о спасении местными врачами жизни Алексея Навального, которого доставили к ним с самолета в тяжелом состоянии
Главный врач омской больницы скорой медицинской помощи №1 Александр Мураховский в ходе пресс-конференции заявил о спасении местными врачами жизни Алексея Навального, которого доставили к ним с самолета в тяжелом состоянии.
По словам главврача, лечение политика велось оперативно, при этом врачи «работали с оппозиционером как с любым другим пациентом», сообщает РИА Новости.
Мураховский также написал письмо в берлинскую клинику «Шарите» и предложил с согласия семьи Алексея Навального передать им все результаты обследований политика. Со слов Мураховского, в Германии поблагодарили российского главврача и якобы заявили, что «тоже не сомневаются, что жизнь пациенту удалось спасти».
Напомним, что главврач омской больницы отверг версию об отравлении Алексея Навального, которому стало внезапно плохо в самолете. Местные врачи утверждали, что политик впал в кому в результате нарушения обмена веществ. Кроме того, Мураховский долгое время не разрешал родственникам политика перевезти его в немецкую клинику. Прилетевший за ним медицинский самолет сутки ждал в Омске разрешение на транспортировку пациента.