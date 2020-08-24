24 августа 2020, 10:44
В России общее число заразившихся коронавирусом выросло на 4 744 человека
В России за сутки выявили еще 4 744 случая заражения коронавирусом. Общее число заразившихся с начала пандемии составило 961 493 человека, из которых 773 095 человек полностью выздоровели
Фото: syktyvkar.sm-news.ru
В России за сутки выявили еще 4 744 случая заражения коронавирусом. Общее число заразившихся с начала пандемии составило 961 493 человека, из которых 773 095 человек полностью выздоровели.
Также оперштаб сообщает о 65 умерших пациентах с подтвержденным коронавирусом. Всего кончалось от этой инфекции 16 448 человек.
В Москве выявили 625 новых случаев заражения коронавирусом, в Московской области – 148, в Санкт-Петербурге – 182, в Нижегородской области – 114, в Свердловской области – 127, в Ханты-Мансийском АО – 76, в Иркутской области – 89, в Красноярском крае – 115, в Ростовской области – 131.