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Общество
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24 августа 2020, 07:59

В Московской области отменили режим самоизоляции для пожилых граждан

В пресс-службе подмосковного правительства отметили, что соответствующим пунктом к постановлению областного губернатора режим изоляции, введенный из-за пандемии коронавируса, признан «утратившим силу»

В Московской области отменили режим самоизоляции для пожилых граждан
Фото: m.progorodsamara.ru

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отменил режим самоизоляции для людей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями. Напомним, что для них запрет на выход из дома и посещение общественных мест действовал с марта, когда коронавирусная инфекция начала широко распространяться по стране.

В пресс-службе подмосковного правительства отметили, что соответствующим пунктом к постановлению областного губернатора режим изоляции, введенный из-за пандемии коронавируса, признан «утратившим силу».

По данным на 23 августа, в Московской области общее число заразившихся коронавирусом с начала пандемии составило 67 017 человек. За последние сутки в регионе было выявлено 164 заболевших.

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