24 августа 2020, 07:59
В Московской области отменили режим самоизоляции для пожилых граждан
В пресс-службе подмосковного правительства отметили, что соответствующим пунктом к постановлению областного губернатора режим изоляции, введенный из-за пандемии коронавируса, признан «утратившим силу»
Фото: m.progorodsamara.ru
Губернатор Московской области Андрей Воробьев отменил режим самоизоляции для людей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями. Напомним, что для них запрет на выход из дома и посещение общественных мест действовал с марта, когда коронавирусная инфекция начала широко распространяться по стране.
В пресс-службе подмосковного правительства отметили, что соответствующим пунктом к постановлению областного губернатора режим изоляции, введенный из-за пандемии коронавируса, признан «утратившим силу».
По данным на 23 августа, в Московской области общее число заразившихся коронавирусом с начала пандемии составило 67 017 человек. За последние сутки в регионе было выявлено 164 заболевших.