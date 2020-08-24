Счетная палата признала деятельность Росимущества в 2019 году неудовлетворительной
Счетная палата России провела проверку деятельности Росимущества и признала работу этого ведомства неудовлетворительной. По результатам проверки консолидированная бюджетная отчетность Росимущества за 2019 год была признана недостоверной
Счетная палата России провела проверку деятельности Росимущества и признала работу этого ведомства неудовлетворительной. По результатам проверки консолидированная бюджетная отчетность Росимущества за 2019 год была признана недостоверной, сообщает ТАСС.
В докладе Счетной палаты говорится, что значительный объем выявленных нарушений «не позволяет признать надлежащей деятельность Росимущества по администрированию неналоговых доходов и управлению федеральным имуществом в 2019 году».
Проверка показала, что консолидированная бюджетная отчетность Росимущества является недостоверной в связи с искажением показателей на общую сумму 1 339 292,4 тыс. рублей. Стоимостные данные в бюджетном учете и реестре федерального имущества, который ведет Росимущество, расходятся на 6,7 трлн рублей. Речь идет о расхождении данных бюджетного учета и реестра федерального имущества по объектам государственной казны.
Помимо этого Росимущество исполнило доходы с небольшим превышением в размере 100,7% от прогноза или 474 млрд рублей. При этом 93% доходов Росимущества составили дивиденды по принадлежащим Российской Федерации акциям.