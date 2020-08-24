24 августа 2020, 07:42
Мюнхенская «Бавария» в шестой раз выиграла Лигу чемпионов
Победителем Лиги чемпионов сезона 2019/2020 стала мюнхенская «Бавария». В финале турнира немецкий клуб встречался с французским ПСЖ и одержал победу с минимальным счетом 1:0. Единственный гол забил Кингсли Коман на 59-й минуте
Фото: uefa.com
Победителем Лиги чемпионов сезона 2019/2020 стала мюнхенская «Бавария». В финале турнира немецкий клуб встречался с французским ПСЖ и одержал победу с минимальным счетом 1:0. Единственный гол забил Кингсли Коман на 59-й минуте.
Финальный матч Лиги чемпионов проходил в португальском Лиссабоне.
Мюнхенская «Бавария» в шестой раз выиграла Лигу чемпионов, а вот ПСЖ впервые в своей истории вышел в финал турнира.