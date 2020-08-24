Российские власти могут возобновить авиасообщение с Францией, Кипром, Китаем и Египтом
Российские власти обсуждают вопрос о возобновлении авиасообщения еще с семью странами. В этот список вошли Франция, Венгрия, Мальта, Кипр, Иордания, Египет и Китай. При этом в Египет самолеты будут летать пока только в Каир, а в Китай - только в Шанхай
Российские власти обсуждают вопрос о возобновлении авиасообщения еще с семью странами. В этот список вошли Франция, Венгрия, Мальта, Кипр, Иордания, Египет и Китай. При этом в Египет самолеты будут летать пока только в Каир, а в Китай - только в Шанхай.
Источники «Интерфакса» в авиакомпаниях и аэропортах сообщают, что решение по данному вопросу может быть принято 25 августа.
Рейсы во Францию, Венгрию и на Мальту могут открыть только для тех, у кого есть вид на жительство, разрешение на работу или если российский гражданин направляется в медицинское учреждение.
Представитель председателя оперштаба по борьбе с коронавирусом вице-премьера Татьяны Голиковой сообщил, что пока новых решений по открытию авиасообщения нет.
Напомним, что в августе Россия открыла авиационное сообщение с Турцией, Великобританией, Танзанией и Швейцарией.