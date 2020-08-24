24 августа 2020, 02:43
В Архангельске жители окраин будут получать питьевую воду по талонам
В мэрии города сообщили, что воду будут получать жители поселков Черная Курья, Дорожников, Динамо, Юрас и кооператива «Лето». В этих населенных пунктах нет водопровода, воду местным жителям привозили в цистернах
В Архангельске жителям окраин с 24 августа питьевую воду будут отпускать по талонам.
В мэрии города сообщили порталу 29.ru, что по талонам питьевую воду будут получать жители поселков Черная Курья, Дорожников, Динамо, Юрас и кооператива «Лето». В этих населенных пунктах нет водопровода, воду местным жителям привозили в цистернах.
Последние полтора года это должно было делать коммунальное предприятие, которое добилось тарификации услуги. Так, кубометр привозной воды будет стоить жителям окраин 353 рубля, но получить платную воду они смогут только по талонам.
Купить талоны на воду можно в единственном офисе предприятия в Архангельске. Один талон дает право на получение 20 литров воды, учет будут вести водители цистерн, сообщает «Новая газета».