Власти Коми пожаловались на нехватку рабочих рук из-за карантинных ограничений
Власти республики Коми пожаловались на нехватку рабочих рук, которая возникла из-за пандемии коронавируса и карантинных ограничений. Дефицит рабочих не позволяет властям в срок отремонтировать стадион
Власти республики Коми пожаловались на нехватку рабочих рук, которая возникла из-за пандемии коронавируса и карантинных ограничений. Дефицит рабочих не позволяет властям в срок отремонтировать стадион к Чемпионату мира по хоккею с мячом.
Мировое первенство запланировано на 2021 год, однако подрядчик доложил врио главы республики Владимиру Уйбе, что реконструкцию стадиона во время закончить не удастся из-за нехватки строителей, сообщает региональное издание БНК.
Нехватка рабочих возникла из-за введенных в связи с пандемией коронавируса ограничений. По предварительным подсчетам, на стройке не хватает 500 человек. Иностранных рабочих пытались заменить жителями Коми, однако на объявление о работе «мало кто откликнулся», сообщил директор филиала подрядной организации Зоран Исаилович.