24 августа 2020, 00:12
В Литве 50 тысяч человек встали в живую цепь от Вильнюса до границы Белоруссии
В Литве более 50 тысяч человек приняли участие в акции солидарности с протестующими в Белоруссии. Люди выстроились в живую цепь от Вильнюса до контрольно-пропускного пункта на границе двух стран Мядининкай
Фото: Twitter.com/Grybauskaite_LT
В Литве более 50 тысяч человек приняли участие в акции солидарности с протестующими в Белоруссии. Люди выстроились в живую цепь от Вильнюса до контрольно-пропускного пункта на границе двух стран Мядининкай.
Организатором акции солидарности выступил литовский телеканал Laisves TV. Представитель канала Живиле Тишкявичюте сообщила, что в ходе акции «Путь свободы» около 50 тысяч человек в белой одежде вечером в воскресенье встали в живую цепь, а на Кафедральной площади в центре Вильнюса подняли в небо воздушный шар с 15-метровым бело-красно-белым флагом.
В акции солидарности с белорусскими протестующими приняли участие президент Литвы Гитанас Науседа, министр иностранных дел Линас Линкявичюс, экс-президенты Даля Грибаускайте и Валдас Адамкус.