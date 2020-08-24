24 августа 2020, 01:40
Немецкие полицейские взяли под круглосуточную охрану клинику, в которой находится Алексей Навальный
Сотрудники полиции Берлина взяли под круглосуточную охрану госпиталь Charite, в который накануне был доставлен оппозиционер Алексей Навальный в состоянии комы
Сотрудники полиции Берлина взяли под круглосуточную охрану госпиталь Charite, в который накануне был доставлен оппозиционер Алексей Навальный в состоянии комы.
По данным «МБХ медиа», около клиники дежурят несколько автобусов полиции, а также около 10 сотрудников, которые перемещаются по периметру группами по 2−5 человек.
Сейчас немецкие врачи проводят диагностику состояния Алексея Навального. После завершения обследований и после консультации с семьей лечащие врачи прокомментируют предварительный диагноз.
Напомним, что в омской больнице заявили, что Алексею Навальному стало плохо из-за нарушения обмена веществ. Соратники и родственники политика считают, что он был отравлен.