В ВОЗ заявили, что мир может избежать второй волны коронавируса
Помощник главы организации по стратегическим инициативам Раньери Гуэрра заявил, что медики располагают необходимыми инструментами для предотвращения второй волны распространения вируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что мир может избежать второй волны коронавируса. Помощник главы организации по стратегическим инициативам Раньери Гуэрра заявил, что медики располагают необходимыми инструментами для предотвращения второй волны распространения вируса.
В интервью газете Corriere della Sera г-н Гуэрра заявил, что в Италии сейчас наблюдается рост числа зараженных, однако это связано с улучшением и расширением диагностики коронавируса.
Представитель ВОЗ сообщил, что с началом учебного года неизбежно вырастет число новых заражений, потому что физические контакты между учениками предотвратить будет невозможно. При этом минимальный возраст для ношения защитных масок - это 12 лет. Детям от 6 до 11 лет рекомендовано использовать маску в зависимости от обстоятельств. Кроме того, ученые не до конца изучили вопрос заразности детей с коронавирусом.