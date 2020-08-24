Илья Яшин направит запрос в ФСБ из-за слежки спецслужб за Алексеем Навальным
Глава Красносельского района Москвы Илья Яшин направит депутатский запрос директору ФСБ из-за статьи «Московского комсомольца» о слежке силовиков за Алексеем Навальным во время его рабочей поездки в Томск
Глава Красносельского района Москвы Илья Яшин направит депутатский запрос директору ФСБ из-за статьи «Московского комсомольца» о слежке силовиков за Алексеем Навальным во время его рабочей поездки в Томск, после которой он попал в больницу в тяжелом состоянии.
Муниципальный депутат интересуется, на каком основании сотрудники спецслужб следят за Алексеем Навальным. «С какой стати легальная предвыборная деятельность в России контролируется силовыми структурами? Осознают ли руководители силовых структур, что они организовали политический сыск, который прямо запрещен Конституцией? И еще один вопрос: если вы так плотно контролировали Навального, то как же получилось, что он в итоге лежит в коме?» — заявил Илья Яшин.
В статье «Московского комсомольца» от 21 августа говорится, что за Алексеем Навальным была установлена скрытая слежка. Также в этой статье подробно описано, что оппозиционер делал в Томске до того, как был госпитализирован в тяжелом состоянии.