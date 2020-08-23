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Политика
Иностранные агенты «Росатома»
23 августа 2020, 11:44

Алексею Навальному предложили политическое убежище сразу в нескольких странах

Глава фонда Cinema for peace Як Бизель, который организовывал перевозку политика на лечение в Германию, сообщил, что Навальному поступает «огромное количество» предложений предоставить статус беженца от разных стран

Алексею Навальному предложили политическое убежище сразу в нескольких странах

Власти сразу нескольких стран предложили оппозиционеру Алексею Навальному политическое убежище в связи с его предполагаемым отравлением.

Глава фонда Cinema for peace Як Бизель, который организовывал перевозку политика на лечение в Германию, сообщил, что Навальному поступает «огромное количество» предложений предоставить статус беженца от разных стран.

«Пока семья их все отклонила, сейчас эта тема не обсуждается. Навальный все еще в коме. Вся операция по транспортировке проводилась не на деньги налогоплательщиков или фондов, а на частные средства», — сообщил г-н Бизель, слова которого приводит «МБХ медиа».

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время полета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, после чего политика госпитализировали в реанимационное отделение. Соратники оппозиционера заявили, что его отравили, однако омские врачи утверждали, что политик впал в кому из-за нарушения обмена веществ. Омские врачи также долгое время не давали родственникам Навального разрешения на его транспортировку в Германию, но из-за широкого общественного резонанса все же дали добро. Утром 22 августа политика доставили самолетом в одну из берлинских клиник.

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